МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ, Анна Подлинова. С вечера вторника стоимость нефти просела более чем на 4% на фоне усиления неопределенности относительно торговых отношений США и КНР. Сегодня сырьевой актив продолжил падение.

Опрошенные агентством "Прайм" аналитики объясняют текущий ценовой спад очередным усугублением торговой напряженности между США и Китаем после жесткой речи Дональда Трампа в ООН. Президент США усилил волатильность на рынке, которая в последняя время и так находилась на высоком уровне из-за недавней атаки дронов на саудовские месторождения нефти и финансовую блокаду Ирана.

Из-за эскалации сразу нескольких геополитических конфликтов сделать прогноз по цене на нефть до конца года достаточно сложно, отмечают эксперты. Многое будет зависеть от дальнейшей риторики Трампа и ситуации на Ближнем Востоке.

ВСПЫШКА ОТ ТРАМПА

Основной причиной вчерашнего падения нефтяных котировок стал глобальный уход из рисковых активов на фоне довольно жесткой речи президента США по отношению к Китаю в ходе его выступления на сессии Генассамблеи ООН, говорит аналитик Nordea Bank Григорий Жирнов. Обвинения китайской стороны в краже интеллектуальной собственности и другие комментарии Трампа в очередной раз напомнили о вероятных сложностях в достижении торговой сделки между США и КНР.

"Не добавили оптимизма участникам рынка и сообщения об инициации процедуры импичмента Трампа Палатой представителей США, которые усиливают и без того повышенную геополитическую неопределенность в мире", — подчеркивает он.

Тем не менее основным глобальным фактором, который будет влиять на нефтяные котировки в ближайшее время, останется торговая война и, как следствие, перспективы глобального экономического роста и мирового спроса на энергоресурсы, добавляет эксперт.

На котировки действительно оказывает большое влияние замедление экономического роста и опасения инвесторов по поводу торговой войны между Китаем и США, соглашается старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко. Текущий спад цен связан со вчерашним выступлением Трампа в ООН, который раскритиковал позицию и действия Китая на торговом фронте, также отмечает он.

ВОЗМОЖЕН ЛИ НОВЫЙ РОСТ?

В последние дни нефть росла на новостях об атаке дронов на нефтяные месторождения Саудовской Аравии, напоминает старший аналитик Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Кирилл Кононов.

"Сейчас на рынке идет активная борьба спекулянтов, поэтому цены высоковолатильны. Различные новостные события дают все новые поводы для изменения позиций спекулянтов", — поясняет он.

У Саудовской Аравии повреждены большие мощности по переработке нефти, которые, скорее всего, оперативно починить не удастся, поэтому в ближайшие месяцы цена нефти будет постепенно расти, если покупатели будут сталкиваться со снижением поставок, считает Кононов. Однако возможный дефицит в ближайшие полгода можно покрыть за счет сокращения запасов, поэтому рост цен на нефть не должен оказаться очень большим.

После атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии в поле зрения участников нефтяного рынка вернулась геополитическая напряженность на Ближнем Востоке, отмечает Жирнов. Многочисленные заявления представителей США по поводу санкций и других действий против Ирана усиливают данный локальный фактор. И хотя очевидно, что временное сокращение добычи сырья в Саудовской Аравии не станет драйвером нефтяных цен в среднесрочной перспективе, сохранение геополитической премии в ценах на нефть на этом фоне выглядит весьма вероятным.

ПРОГНОЗ ПО ЦЕНАМ

По мнению старшего аналитика Альфа-банка Антона Корыцко, снижение цен в последние дни связано как с ускоренным восстановлением добычи в Саудовской Аравии, так и со спадом напряженности в заявлениях относительно Ирана, однако понижательного тренда нет.

"Цена возвращается на уровни, которые были до атаки на Абкаик: с начала лета нефть торгуется в диапазоне 60-65 долларов за баррель", — отмечает он.

Перспективы цен на нефть сложно оценить, но, скорее всего, год они закончат с положительной динамикой, считает аналитик.

По словам Жирнова, все будет зависеть от риторики США и Китая по торговой войне и от выходящих макроэкономических данных. Эти два фактора позволят оценить существующие риски замедления мировой экономики и понять перспективы спроса не нефть в среднесрочной перспективе, а в текущих условиях (с учетом действующей сделки по сокращению добычи сырья странами ОПЕК+ и растущей добычей сырья в Штатах) основное внимание будет направлено именно на спрос на нефть.

В случае дальнейшей эскалации торговой войны или более резкого замедления мировой экономики цены на нефть вполне могут завершить год ниже отметки 60 долларов за баррель. Если же риторика по торговой войне будет умеренно позитивной, то геополитические факторы позволят нефти оставаться выше этой отметки, считает эксперт.

Маринченко ожидает в четвертом квартале на нефтяном рынке сильную волатильность: цены будут зависеть от того, удастся ли Саудовской Аравии восстановить добычу до конца месяца, от развития ситуации на Ближнем Востоке, а также от макростатистики и действий ОПЕК+. Ужесточение требований Международной морской организации ООН (IMO) по максимальному содержанию серы в судовом топливе с 2020 года уже начнет оказывать влияние на физический рынок и приведет к росту волатильности.

"В целом по году цены вряд ли сильно отклонятся от нашего базового сценария — 65 долларов за баррель, но колебаться они могут в довольно широких пределах: от 55 до 75 долларов", — заключил представитель Fitch.