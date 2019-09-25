МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Государственная нефтегазовая компания Саудовской Аравии Saudi Aramco восстанавливает мощности по добыче нефти с опережением графика примерно на неделю, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным источников, в настоящий момент производственные мощности Saudi Aramco составляют 11,3 миллиона баррелей нефти в день.

Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших мировых производителей нефти Саудовская Аравия после произошедшей 14 сентября атаки на ее нефтяные объекты сократила добычу более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона.

Министр энергетики королевства Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд 17 сентября объявил, что поставки нефти уже вернулись на прежний уровень, а уровень мощностей в нефтедобыче планируется восстановить до 11 миллионов баррелей в сутки к концу сентября, и до 12 миллионов баррелей в день — до конца ноября. Агентство Рейтер со ссылкой на источник сообщало, что страна полностью восстановит прежний уровень добычи на рубеже сентября-октября.

Добывающие мощности превышают фактические объемы нефтедобычи Саудовской Аравии, в том числе, из-за соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи нефти.