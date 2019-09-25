НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 сен /ПРАЙМ/. Потребление природного газа на транспорте за последние 5 лет выросло в 2,5 раза и по итогам 2019 года составит около 800 миллионов кубических метров, заявил журналистам председатель совета директоров компании "Газпром" Виктор Зубков по итогам совещания по вопросам развития рынка газомоторного топлива в среду в Нижнем Новгороде.

В совещании приняли участие представителей федеральных и региональных органов власти, Госдумы РФ, крупных компаний с государственным участием, промышленных, сельскохозяйственных и коммунальных предприятий, финансовых организаций.

"Рынок газомоторного топлива развивается и очень неплохо. За пять лет в 2,5 раза выросло потребление природного газа на транспорте. В этом году в целом по России потребление газа на транспорте будет порядка 800 миллионов кубов. Это неплохой показатель, это говорит о том, что в 2020 году можно выйти на 1 миллиард кубов потребления газа", — сказал Зубков.

В ходе совещания были представлены текущие результаты работы по переводу автотранспорта компаний Группы "Газпром" на газомоторное топливо и достигнутый экономический и экологический эффект.

"Газпром" — не только ключевой инвестор расширения газозаправочной инфраструктуры (мы уже 20 миллиардов рублей потратили на это), но мы вносим большой вклад и в поддержку отечественного автопрома. Самый большой заказчик — это "Газпром", который заказывает в год около 1300 автомобилей на природном газе и замещает ими свою технику", — рассказал Зубков.

Он отметил, что сегодня в компании на природном газе работает около 12 тысяч единиц техники.

"Суммарный экономический эффект от этой работы — 5 миллиардов рублей. 5 миллиардов экономии и 100 тысяч тонн меньше выбросов в атмосферу вредных веществ. И это одна компания", — подчеркнул он.

Зубков отметил, что делегация "Газпром" в рамках рабочей поездки в Нижний Новгород посетила Горьковский автомобильный завод, где ознакомилась с линейкой газомоторной техники производства "Группы ГАЗ" и осмотрела площадку по выпуску высокотехнологичного оборудования для газовых заправок.

По информации пресс-службы "Группы ГАЗ", в этом году компания планирует поставить для предприятий "Газпрома" свыше 200 автомобилей "ГАЗель" и 113 автобусов, работающих на газомоторном топливе. Кроме того, в планы сотрудничества с "Газпромом" на 2019 год входит поставка 12 комплектов автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) и 60 колонок для газомоторных станций, которые производят на площадке Горьковского автозавода.