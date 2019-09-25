МЕХИКО, 25 сен /ПРАЙМ/. Государственная нефтяная компания Венесуэлы PDVSA готовится увеличить объём экспорта нефти на Кубу, которая испытывает острую нехватку в топливе, несмотря на санкции, наложенные на судоходные компании, участвующие в транспортировке сырья, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на собственные источники.

"Два танкера на этой неделе вышли из портов PDVSA, ещё девять находящихся под управлением судоходного подразделения этой компании встали в очередь на погрузку нефти и топлива, отправляющихся на Кубу", — говорится в сообщении агентства.

Ранее президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес назвал жестоким и подобным геноциду усиление блокады со стороны США, шантаж компаний и перевозчиков, работающих с Кубой. По его словам, действия США разрушительным образом сказываются на доставке продуктов питания в страну, общественном и служебном транспорте, электрогенерации в часы наивысшего потребления.

Реакция кубинского лидера последовала в ответ на действия минфина США, который расширил санкционный список новыми компаниями и судами, занятыми транспортировкой нефти из Венесуэлы на Кубу.

В начале года госсекретарь США Майк Помпео объявил, что США со 2 мая не будут откладывать применение закона Хелмса Бертона от 1996 года, который распространяет экономические ограничения не только на Кубу, но и на иностранные компании, сотрудничающие с ней, в том числе и за извлечение выгоды от собственности, изъятой после революции у граждан США. Все президенты США последовательно откладывали действие этого закона из-за возражений стран, имеющих экономические отношения с Кубой.

Глава дипломатии ЕС Фредерика Могерини заявила, что решение США ввести в действие положения закона о применении санкций против компаний, работающих с Кубой, подрывает трансатлантическое доверие, и ЕС намерен защищать себя от таких односторонних мер.