МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Японская Mitsui O.S.K. Lines (MOL) и Банк Японии для международного сотрудничества (JBIC) заключили соглашение о сотрудничестве с "Новатэком" по проектам строительства перегрузочных комплексов СПГ на Камчатке и в Мурманской области, говорится в сообщении российской компании.

"В соответствии с подписанным соглашением, стороны намерены организовать совместную реализацию проектов по строительству перегрузочных комплексов СПГ на Камчатке и в Мурманской области…, включая приобретение долей и финансирование проектов", — сообщается в релизе.

"Мы уже начали сотрудничать с японскими компаниями в рамках "Ямал СПГ" и "Арктик СПГ-2", и мы видим огромный потенциал для реализации новых совместных проектов. Строительство комплексов по перевалке СПГ на Камчатке и в Мурманске позволит оптимизировать транспортную логистику и сделать наиболее эффективными поставки СПГ с Ямала и Гыдана на ключевые рынки СПГ в АТР, включая Японию, крупнейшего мирового потребителя СПГ", — сказал глава "Новатэка" Леонид Михельсон, слова которого цитируются в сообщении.

Он отметил, что достижение окончательных договоренностей по этим СПГ-терминалам планируется до конца года.