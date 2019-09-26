МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Власти Японии совместно с частными компаниями страны намерены инвестировать 10 миллиардов долларов в проекты в области сжиженного природного газа (СПГ) по всему миру, сообщает агентство Рейтер по ссылкой на заявление министра экономики, промышленности и торговли Японии Иссю Сугавары.

"В дополнение к обещанию Японии, сделанному два года назад, инвестировать или вложить более 10 миллиардов долларов в цепочки поставок энергоресурсов, мы берем на себя новые обязательства по дополнительному и коллективному финансированию в размере 10 миллиардов долларов из государственного и частного секторов", — сказал Сугавара на ежегодной конференции по СПГ в Токио.

Как указывает агентство, Япония ранее направила 10 миллиардов долларов в основном на финансирование таких проектов как LNG Canada, в котором есть доля у японской компании Mitsubishi Corp, и Mozambique LNG, в котором владеет долей другая японская компания — Mitsui & Co.

"Взяв на себя эти обязательства по развитию глобального рынка СПГ, Япония будет усердно работать над укреплением мировой энергетической безопасности", — сказал министр. Япония является крупнейшим в мире покупателем СПГ.