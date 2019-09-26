МИНСК, 26 сен — ПРАЙМ. Белорусские НПЗ не понесут убытков по итогам 2019 года, заявил в четверг замглавы госконцерна "Белнефтехим" Владимир Сизов.

"Мы можем сделать осторожный определенный прогноз о том, что мы не получим убытков по результатам работы заводов в 2019 году", — заявил Сизов журналистам, отвечая на вопрос об убытках двух белорусских НПЗ от "грязной" нефти и налогового маневра в РФ.