ТОКИО, 26 сен — ПРАЙМ. "Новатэк" планирует в ближайшие месяцы создать совместное предприятие с японской Saibu Gas по реализации СПГ, сообщил журналистам глава "Новатэка" Леонид Михельсон.

"Я думаю, в ближайшие месяцы", — ответил Михельсон на соответствующий вопрос в рамках брифинга.

В начале сентября "Новатэк" и Saibu Gas Co. подписали базовые условия соглашения о создании совместного предприятия для реализации СПГ и природного газа конечным потребителям, а также строительстве и эксплуатации нового резервуара для хранения сжиженного природного газа на территории СПГ-терминала Хибики.

Помимо этого компания обсуждает с японскими партнерами финансирование СПГ-терминала на Камчатке в объеме менее 1 миллиарда долларов, уточнил Михельсон.

Ранее в четверг "Новатэк" сообщил, что японская Mitsui O.S.K. Lines (MOL) и Банк Японии для международного сотрудничества (JBIC) заключили с компанией соглашение о сотрудничестве по проектам строительства перегрузочных комплексов СПГ на Камчатке и в Мурманской области.

"Объем инвестирования где-то будет менее эквивалента 1 миллиарда долларов", — сказал Михельсон в рамках брифинга, отвечая на просьбу прокомментировать обсуждаемый с японскими партнерами объем инвестирования. "И в него (в терминал на Камчатке — ред.) также будут входить государственные инвестиции, есть постановление правительства по созданию акватории в этом месте, там цифра около 30 миллиардов рублей", — добавил он.