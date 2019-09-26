МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. ФАС одобрила две сделки в рамках готовящегося обмена активов "Русгидро" со структурами бизнесмена Андрея Мельниченко, следует из решения ФАС.

"Федеральная антимонопольная служба рассмотрела ходатайство международной компании "Доналинк" о приобретении 100% долей в уставном капитале ООО "Приморская ГРЭС" и приняла решение об удовлетворении данного ходатайства", — говорится в одном из решений.

Также ФАС дала предварительное согласие на приобретение Дальневосточной генерирующей компанией (ДГК) 75% Дальневосточной энергокомпании (ДЭК).

Ранее в четверг "Русгидро" сообщила, что ее совет директоров одобрил обмен активами со структурами Мельниченко, которые являются основными миноритарными акционерами ДЭК. В рамках обмена структуры Мельниченко получат Приморскую ГРЭС и Лучегорский угольный разрез, а "Русгидро" — долю Мельниченко в ДЭК. По данным газеты "Коммерсант", доля структур Мельниченко в ДЭК оценена в 8 миллиардов рублей, а общая стоимость компании может составлять 19 миллиардов.

Контроль над ДЭК означает для "Русгидро" возможность решить проблему с долгами входящей в ДЭК Дальневосточной генерирующей компании. В сентябре совет директоров "Русгидро" одобрил выкуп допэмиссии ДГК на сумму до 40,5 миллиарда рублей "путем конвертации в акции внутригрупповой задолженности". На сегодняшний день долги ДГК составляют 65,8 миллиарда рублей, включая внутригрупповой заем на 40,5 миллиарда рублей от "Русгидро" в рамках форвардной сделки с ВТБ. Докапитализацию ДГК и обмен активами планируется завершить до конца 2019 года.

Согласно информации на официальном сайте ДЭК, крупнейшими акционерами компании являются входящее в "Русгидро" АО "РАО ЭС Востока" с долей участия в уставном капитале в 51,0327% и Donalink Limited с долей в 41,84%.