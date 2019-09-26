МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Качество топлива на российских АЗС по результатам проверок за неполные 9 месяцев текущего года не соответствует стандартам на 8,8% проверенных заправок, говорится в релизе Росстандарта по итогам заседания Межведомственной отраслевой рабочей группы по противодействию незаконному обороту продукции нефтяной промышленности.

Всего по состоянию на сентябрь Росстандарт проверил около 920 АЗС, из которых 533 сетевые, а 387 – независимые.

"Нарушения требований технического регламента в части физико-химических показателей выявлены в 81 случае (8,8%), среди сетевых АЗС доля нарушений составила 5% (29 АЗС), а среди независимых – 13% (52 АЗС)", — говорится в сообщении.

При этом агентство отмечает улучшение ситуации с качеством топлива на рынке: если в 2015 году нарушения были выявлены в более чем 20% случаев, то в 2016 году эта доля сократилась до 12%, а в 2018 году и по итогам 9 месяцев 2019 года – до 8,8%.

Участники заседания также обсудили пилотный проект по внедрению и апробации системы прослеживаемости топлива на территории Северо-Западного федерального округа. "Введение такой системы позволит обеспечить сокращение до 10 тысяч тонн в месяц фальсифицированного и суррогатного топлива на рынке Санкт-Петербурга и Ленинградской области", — отмечается в релизе Росстандарта.

В состав рабочей группы входят представители Минпромторга, Минэнерго, МВД, ФАС, Ростехнадзора, нефтяных компаний, отраслевых объединений, научных и общественных организаций.