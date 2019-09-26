ВАРШАВА, 26 сен — ПРАЙМ. Ограничение доступа "Газпрома"<GAZP> к газопроводу Opal уберегло Польшу от нехватки газа, заявил глава польской нефтегазовой компании PGNIG Петр Вожняк в ходе Всепольского экономического форума.

По его словам, если бы для "Газпрома" не ограничили доступ к Opal, то "по прогнозам "Газпрома" нам в юго-восточной Польше не хватило бы газа". "Увеличенные объемы газа пошли бы по трубопроводу "Nord Stream 1", — сказал он. Глава PGNIG добавил, что теперь "тот объем газа, на который "Газпром" должен сократить использование Opal, будет передаваться через Украину, то есть частично через Дроздовичи и должен попасть в Польшу".

Вожняк уверен, что если бы решение по Opal произошло позже, это грозило "трагическим по своим последствиям перерывом в поставках газа, что наша транспортная сеть и клиенты не могут себе позволить".

Еврокомиссия в 2016 году расширила доступ "Газпрома" к газопроводу Opal, принимающему газ "Северного потока". Компания могла на исключительных правах бронировать 50% (около 12,3 миллиарда кубов) из доступных для нее примерно 25 миллиардов кубов транзитных мощностей трубы и могла получить через аукционы с третьими сторонами все остальные 50% транзитной мощности.

Однако в сентябре Суд ЕС по иску Польши отменил это решение, сочтя его нарушающим принцип энергетической солидарности. Теперь "Газпром" вновь может бронировать лишь половину транзитной мощности газопровода. Поставки по Opal российская компания снизила с 14 сентября, при этом слегка увеличив прокачку газа через газопровод Nel, который тоже принимает газ из "Северного потока", но обладает меньшей мощностью по сравнению с Opal. Также "Газпром" начал увеличивать транзит газа через Украину.