МИНСК, 26 сен /ПРАЙМ/. Нефтеперерабатывающий завод в белорусском Мозыре до конца текущего года определит точную сумму ущерба из-за поставок загрязненной хлоридами российской нефти, сообщил в четверг заместитель гендиректора НПЗ Олег Протасов.

"Это процесс непростой, сейчас ведутся переговоры с российской стороной. После капитального ремонта будет проведена дополнительная оценка последствий переработки этой ("грязной" – ред.) нефти. Это будет ближе к концу года", — рассказал Протасов журналистам, добавив, что до конца года также планируется подсчитать косвенные издержки, которые понес завод.

При этом Протасов заявил, что объем переработки нефти на НПЗ в Мозыре по итогам 2019 года сохранится практически на прошлогоднем уровне — в 2018 году было переработано почти 10 миллионов тонн сырья с учетом поставок железнодорожным транспортом. "По итогам года мы ожидаем объем переработки на уровне чуть более 9,8 миллиона тонн с учетом железнодорожных поставок в объеме 400 тысяч тонн", — уточнил он.

В апреле в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из России через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. В результате 24-25 апреля Польша и Украина остановили прием нефти. В течение мая прокачка "чистой" нефти из РФ возобновилась в Белоруссии, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии. Польша частично возобновила прокачку 10 июня, а с 1 июля поставки по "Дружбе" были полностью восстановлены. Компенсировать ущерб из-за загрязнения нефти будет "Транснефть".

Ранее вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко сообщал, что Минск намерен обратиться в суд в случае отказа Москвы компенсировать упущенную выгоду из-за загрязнения нефти в "Дружбе". При этом Ляшенко уточнял, что упущенная выгода — это видение одной из сторон. В частности, по его словам, материалы, выставленные на рассмотрение РФ, касались объема нефти, который перерабатывал Мозырский НПЗ.

Вице-премьер не стал называть сумму выставленных претензий, но отметил, что она "многоцифровая и значительная". При этом он сообщал, что Белоруссия оценивает в 20 миллионов долларов потери от порчи оборудования на НПЗ в Мозыре.