ExxonMobil продает активы в Норвегии за $4,5 млрд
МОСКВА, 26 сен /ПРАЙМ/. Американская ExxonMobil сообщила о продаже своих активов в Норвегии стоимостью в 4,5 миллиарда долларов норвежской Vаr Energi AS, говорится в релизе компании.
"ExxonMobil сегодня подписала соглашение с Vаr Energi AS о продаже своих неработающих активов в Норвегии за 4,5 миллиарда долларов в рамках ранее объявленного плана о продаже нестратегических активов стоимостью примерно в 15 миллиардов долларов к 2021 году", — говорится в сообщении.
Сделка включает в себя доли участия в более чем 20 месторождениях, общий объем добычи которых на 2019 год составляет 150 тысяч баррелей нефти в сутки. Ожидается, что сделка будет завершена в четвертом квартале 2019 года после получения одобрения регулирующих органов.
ExxonMobil, штаб-квартира которой находится в штате Техас, является крупнейшей частной нефтяной компанией в мире и одной из крупнейших по размеру капитализации.
https://1prime.ru/energy/20190926/830359273.html