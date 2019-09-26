МИНСК, 26 сен /ПРАЙМ/. Белоруссия в 2020 году планирует добыть на своей территории более 1,7 миллиона тонн нефти, сообщил в четверг заместитель гендиректора объединения "Белоруснефть" Сергей Каморников.

"Мы планируем и в следующем году прирасти к уровню этого года, то есть в последние два года мы в среднем прирастаем на 20 тысяч тонн в год (по добыче — ред.). В следующем году мы будем стремиться выйти на эти цифры, то есть покорить рубеж в 1,7 миллиона тонн", — сказал Каморников журналистам.

По его словам, компания за восемь месяцев 2019 года в части добычи нефти на территории республики отработала стабильно. "В этом году мы идем на объём 1,69 миллиона тонн, это максимальный объём, который мы получаем за последние… 5-7 лет", — сказал замгендиректора компании.

По словам Каморникова, добыча нефти растет в основном за счет использования современных технологий, усиленных инвестиций, которые вкладываются в бурение.

Каморников также обратил внимание, что в текущем году "Белоруснефть" выполнит поставленную задачу в части газопереработки. "Мы за 9 месяцев переработали рекордные объёмы сырья из РФ и собственного покупного нефтяного газа — мы к уровню прошлого года прирастаем на 10%", — уточнил он.

ПО "Белоруснефть" ведет поиск, разведку и разработку нефтяных месторождений, бурение скважин, добычу нефти и попутного нефтяного газа в Белоруссии, работает в нефтяной сфере других стран, в том числе России, Украины, Венесуэлы, Эквадора. Практически вся разведанная нефть в Белоруссии является трудноизвлекаемой. Месторождения, где сейчас добывается белорусская нефть, находятся в высоких стадиях разработки, и добыча на них сокращается. Белоруссия обеспечена разведанными запасами нефти на 35 лет при объеме добычи не менее 1,6 миллиона тонн в год.