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ТОКИО, 26 сен /ПРАЙМ/. "Новатэк" планирует в ближайшие месяцы создать совместное предприятие с японской Saibu Gas по реализации СПГ, сообщил журналистам глава "Новатэка" Леонид Михельсон.

"Я думаю, в ближайшие месяцы", — ответил Михельсон на соответствующий вопрос в рамках брифинга.

В начале сентября "Новатэк" и Saibu Gas Co. подписали базовые условия соглашения о создании совместного предприятия для реализации СПГ и природного газа конечным потребителям, а также строительстве и эксплуатации нового резервуара для хранения сжиженного природного газа на территории СПГ-терминала Хибики. Соглашение также предполагало развитие бункеровки и электрогенерирующих мощностей на природном газе в Японии и странах Азиатского региона.

Михельсон добавил, что "Новатэк" ведет переговоры по сотрудничеству в третьих странах и с другими японскими компаниями, помимо Saibu Gas.

"Японские компании одни из самых квалифицированных, наверное, на рынке СПГ, так как они дольше этим занимаются. И многие из них рассматривают в своей стратегии работу не только на рынке Японии, но и третьих стран. И мы очень заинтересованы в этом партнерстве и ведем с некоторыми компаниями переговоры на эту тему", — отметил глава "Новатэка".