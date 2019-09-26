МОСКВА, 26 сен /ПРАЙМ/. Объем газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины по состоянию на 25 сентября составил 20,123 миллиарда кубометров, увеличившись за сутки на 0,32%, свидетельствуют данные на сайте "Укртрансгаза".

Уровень заполнения хранилищ вырос до 65,02% с 64,81% в предыдущий день.

Действующий контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце текущего года. По оценке главы "Нафтогаза" Андрея Коболева, в связи с этим Украине необходимо накопить больше газа в хранилищах к отопительному сезону 2019-2020 годов — 20 миллиардов кубометров.

Пресс-служба "Укртрансгаза" во вторник сообщила о достижении этого показателя, который, по ее данным, стал крупнейшим за последние девять лет. Как отметили в "Укртрансгазе", в совокупности с собственной добычей и импортом из ЕС это позволяет утверждать, что страна готова к стабильному прохождению отопительного сезона.

Украина прекратила закупку газа у РФ в ноябре 2015 года и после этого не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе.

Россия, Украина и Еврокомиссия проводят трехсторонние переговоры по транзиту газа после 2019 года. Очередной раунд переговоров прошел 19 сентября в Брюсселе. Министры энергетики России и Украины сочли консультации конструктивными. Однако министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что риск не подписать новое соглашение с РФ о транзите газа через Украину остается. По словам Оржеля, следующая министерская встреча состоится в 20-х числах октября.