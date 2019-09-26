БЕЙРУТ, 26 сен /ПРАЙМ/, Михаил Алаеддин. Очереди из сотен машин скапливаются на еще работающих топливных заправках в Бейруте из-за опасений открытой забастовки владельцев АЗС, передает корреспондент РИА Новости.

На прошлой неделе АЗС во всем Ливане прекратили работу на сутки в качестве предупреждения из-за сложившейся ситуации с нехваткой долларов для покупки сырья. В акции приняли участие более 95% топливных заправок. Владельцы АЗС пригрозили открытой забастовкой, если руководство страны не решит проблему с валютой.

На данный момент часть заправок прекратила работу. На въездах в действующие скапливаются машины, образуя многокилометровые пробки на улицах ливанской столицы.

"Я решил заправиться сегодня, так как завтра уже заправки могут не работать, и когда решится проблема, неизвестно. А без машины многим совсем никак", — рассказал один из водителей в очереди на АЗС в центре Бейрута.

По данным СМИ, в ряде других крупных городов страны ситуация на заправках тоже напряженная. В городе Сайда на юге Ливана группа молодых людей вышла на акцию протеста в связи с экономической ситуацией в стране.

Представитель снабжающей топливной компании Ливана Фади Абу Шакра сообщил ливанскому телеканалу LBC, что забастовки топливных компаний на пятницу не планируются. "У нас завтра забастовки не будет. Мы проведем собрание с премьер-министром Саадом Харири. Мы за диалог и мирное решение", — сказал Абу Шакра.