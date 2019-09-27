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ВЛАДИВОСТОК, 27 сен /ПРАЙМ/. Четыре села Приморья получили централизованное электроснабжение после запуска подстанции и линии электропередачи, рассказал РИА Новости представитель "Россетей".

"В торжественном мероприятии пуска подстанции и ЛЭП приняли участие заместители председателя правительства РФ Константин Чуйченко и Алексей Гордеев, губернатор Приморского края Олег Кожемяко и генеральный директор компании "Россети" Павел Ливинский", — отметил собеседник агентства.

Он добавил, что питавшие села до этого момента шесть дизель-генераторных установок уже полностью изношены, поэтому в начале этого года села решили обеспечить централизованным электроснабжением.

В рамках проекта группа "Россети" построила две трансформаторные подстанции мощностью 2,5 и 1,6 МВА и проложила 80 километров воздушной линии электропередачи до ближайшего центра электропитания – подстанции "Перевал". Объем инвестиций составил 242 миллионов рублей.

"В результате строительства энергообъектов коренному населению – удэгейцам – теперь доступна качественная электроэнергия. Отрадно, что в результате реализованного проекта почти в 4 раза будет снижен тариф для предпринимателей сёл Красный Яр, Ясеневое, Соболиное и Олон. Это однозначно даст новый импульс развитию этой уникальной территории", — сказал Ливинский, чьи слова привёл собеседник агентства.

По оценкам специалистов, в результате подключения населенных пунктов к централизованному электроснабжению ожидается снижение нагрузки на краевой бюджет в объеме 11 миллионов рублей ежегодно за счет исключения субсидии на дизельное топливо.

"Мы видим, что популяция тигров растет, и всё это благодаря в том числе созданию национального парка "Бикин". Мы, охраняя тигров, охраняем природу в целом и никогда не будем забывать о человеке, особенно… Здесь проживают замечательные люди удэгейской национальности, для которых тигр — священное, тотемное животное", — сказал Чуйченко на церемонии открытия.

Село Красный Яр находится на территории нацпарка "Бикин".