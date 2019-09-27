МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Правительство внесло в схему территориального планирования РФ в области федерального транспорта газопровод для Восточного нефтехимического комплекса (ВНХК) "Роснефти" мощностью 2,3 миллиарда кубометров газа в год, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

В распоряжении перечисляются проекты, которые добавляются в схему территориального планирования.

"Газопровод-отвод и ГРС (газораспределительная станция — ред.) "ВНХК" Приморского края. Проектный среднегодовой объем транспортировки газа — 2,3 миллиарда кубометров. Газоснабжение нефтеперерабатывающего завода акционерного общества "Восточная нефтехимическая компания", — сказано в документе.

Также в нем значится второй этап проекта газопровода-отвода и ГРС "Врангель" Приморского края (строительство отвода до этой ГРС от точки подключения отвода на ГРС "Большой Камень"). Проектный среднегодовой объем транспортировки газа — 3,2 миллиарда кубометров. Поясняется, что проект необходим для газоснабжения ВНХК, Находкинского завода минеральных удобрений, а также потребителей трех районов Приморского края.