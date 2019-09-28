МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Продажа газа по цене 10 тысяч гривен (более 400 долларов) за 1 тысячу кубометров может привести к бунту среди населения Украины, считает сопредседатель украинской парламентской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко.

"Если газ начнут продавать населению, как сегодня анонсируется, по 10 тысяч гривен, то будет реальный бунт. … С началом отопительного сезона, ситуация рискует резко усугубиться. Если цену поднимут, люди не в состоянии будут платить такие деньги, и энергетическая бедность будет только углубляться", — написал Бойко в субботу на своей странице в соцсети Facebook.

Он отметил, что партия "Оппозиционная платформа" зарегистрировала в Верховной раде законопроект, где прописана формула расчетов, позволяющая снизить стоимость газа для всех категорий потребителей в стране.

Минимальная зарплата на Украине с 1 января составляет 114 долларов, такие показатели заложены в госбюджет на 2019 год. Цена на газ для населения на Украине с 1 ноября 2018 года повысилась на 23,5% и составила около 300 долларов за 1 тысячу кубометров, что привело к росту цен на коммунальные услуги. При этом для ряда категорий населения она может быть ниже, например, в ноябре-декабре 2019 года для некоторых из потребителей цена составит 285 долларов за 1 тысячу кубометров. Повышение цены на газ для населения Украины было ключевым требованием МВФ в рамках предоставления очередного кредитного транша.