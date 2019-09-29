МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил о проведении независимой проверки ядерного энергетического комплекса, которая затронет французскую энергетическую корпорацию EDF.

Ранее сообщалось, что французская энергетическая корпорация EDF увеличила стоимость проекта по строительству АЭС Hinkley Point в Великобритании на 1,9-2,9 миллиарда фунтов до 21,5-22,5 миллиарда фунтов.

Министр отметил наличие "дополнительных задержек" в связи со строительством нового реактора АЭС "Фламанвилль", которым занимается EDF. Кроме того, Ле Мэр подчеркнул, что существуют "отклонения в расходах" при строительстве АЭС в Британии.

"Все эти отклонения неприемлемы… В течение нескольких месяцев я бью тревогу и делаю предупреждения. Я попросил о проведении полностью независимого расследования по поводу ядерного энергетического комплекса и относительно выбора реактора", — сообщил министр в интервью французским СМИ. Трансляцию вела радиостанция RTL.

"Я сделаю выводы из этой проверки, которые будут иметь последствия на всех уровнях…Мы больше не можем принимать эти отклонения во французской атомной отрасли", — добавил министр.

Он также отметил, что в конце октября получит результаты этой проверки, и подчеркнул, что не может принять, чтобы ядерная сфера была "государством в государстве".