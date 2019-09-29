ВОРОНЕЖ, 29 сен /ПРАЙМ/. Жильцам многоэтажного дома в Воронеже, которых днем в воскресенье пришлось эвакуировать из-за бьющих током и нагревающихся батарей, вернули электричество, сообщает мэрия города.

В воскресенье 115 жильцов двух подъездов дома №92 по улице Хользунова были эвакуированы после того, как прибывшие на вызов специалисты управления по делам ГО и ЧС установили, что батареи бьют током и нагреваются. После этого аварийная служба обесточила подъезд и отключила газ. Жильцов разместили в пункте временного обогрева, но во второй половине дня разрешили вернуться в квартиры. Чтобы установить причину случившегося и разомкнуть электрическую цепь, было принято решение срезать батарею в квартире №80.

"В настоящее время электроснабжение дома №92 по улице Хользунова в полном объеме восстановлено, сотрудники управляющей компании попали во все квартиры, однако факт несанкционированного подключения отследить не удалось. Для обеспечения бесперебойного электроснабжения дома по обоим подъездам протянуты новые линии, в течение часа сети работают без нештатных ситуаций", — говорится в сообщении.

По версии управляющей компании "Мастер", на которую ссылается горадминстрация, электричество во внутридомовой системе отопления появилось в результате несанкционированного подключения и перегрузки.

Отключенный газ жильцам планируют вернуть в понедельник.