КЕМЕРОВО, 30 сен /ПРАЙМ/. Судебные приставы в Кемерово арестовали у угольной компании более 4 тысяч тонн угля и технику на общую сумму 88 миллионов рублей за долги по налогам, сообщает пресс-служба УФССП по Кемеровской области.

"В Кемерове судебные приставы арестовали за долги по налогам у организации 4 200 тонн угля, БелАЗ и 2 экскаватора на общую сумму 88 миллионов рублей", – говорится в сообщении ведомства.

Как пояснили РИА Новости в пресс-службе, речь идет об ООО "Ровер". Ранее местные СМИ сообщали, что в мае текущего года Кемеровский арбитраж завершил дело о банкротстве угольного предприятия "Ровер" мировым соглашением. Компания намеревалась выплатить долг в 1,38 миллиарда рублей за год.

В пресс-службе отметили, что на исполнении находится производство в отношении угольной компании о взыскании долгов по налогам на сумму 347 миллионов рублей. Приставы ознакомили руководителя компании с материалами исполнительного производства, сроками для добровольного исполнения, а также мерами принудительного взыскания. Несмотря на это, долг не был погашен.

Теперь у угольной компании есть 10 дней для оплаты долга, иначе арестованное имущество будет передано на реализацию. Также к организации будет применен комплекс мер принудительного взыскания до полного погашения задолженности, подчеркнули в пресс-службе.

Ранее прокуратура Кемеровского района выяснила, что работники предприятия не получили более 29 миллионов рублей за два месяца. Было возбуждено административное дело о нарушении законодательства о труде в отношении исполнительного директора.

Согласно материалам, размещенным на сайте ООО "Ровер", индивидуальное частное предприятие "Ровер" создано в 1993 году и зарегистрировано в Республике Алтай. В 1998 году предприятие перерегистрировалось как общество с ограниченной ответственностью "Ровер". С 1998 года компания "Ровер" осуществляет разработку запасов каменного угля Глушинского, Кедровско-Крохалевского и Березово-Бирюлинского месторождений. ООО "Ровер" осуществляет поставку как угля в рядовом виде, так и в виде концентрата. Поставки ведутся на внутренний и внешний рынки.