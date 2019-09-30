МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Структура "Русала" отказалась от иска к "Юнипро" в споре по Березовской ГРЭС на 24 миллиона рублей, апелляционная инстанция прекратила производство по делу и отменила решение арбитража, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Истец решил воспользоваться своим правом… и отказаться от иска в полном объеме. Мы понимаем, что в случае отказа повторное обращение невозможно. Мы считаем, что наш отказ соответствует законам и не нарушает права третьих лиц, в связи с чем просим принять наш отказ от двух требований, отменить решение первой инстанции по настоящему делу и производство по настоящему делу прекратить", — заявил представитель "Русала" в суде.

Суд в апелляционной инстанции прекратил дело. "Юнипро" и другие ответчики по делу оспаривали решение арбитражного суда, который удовлетворил иск "Русала Новокузнецкий алюминиевый завод" на 24 миллиона рублей и постановил расторгнуть договор о предоставлении мощности (ДПМ) по Березовской ГРЭС.

"Суд постановил принять отказ от иска акционерного общества "Русал Новокузнецкий алюминиевый завод", решение арбитражного суда города Москвы… отменить, производство по делу прекратить", — заявила судья.

В судах рассматриваются несколько исковых заявлений компаний "Русала" к "Юнипро" на общую сумму 385 миллионов рублей. Все они связаны с вынужденной приостановкой поставки мощности после аварии на Березовской ГРЭС (Красноярский край). Ранее по трем искам рассмотрения также переносились в связи с возможностью мирового урегулирования спора.

ДПМ, гарантирующие инвесторам возврат инвестиций на строительство новых мощностей для выработки электроэнергии, в соответствии с российским законодательством обязаны заключать все потребители оптового рынка, в том числе "Русал". Поставка мощности с нового блока Березовкой ГРЭС шла несколько месяцев после его ввода в октябре 2015 года. В феврале 2016 года блок получил повреждения при пожаре и был остановлен.