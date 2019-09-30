МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Член правления, вице-президент – руководитель аппарата "Лукойла" Евгений Хавкин продал обыкновенные акции компании на 26,96 миллиона рублей, следует из материалов эмитента.

Топ-менеджер совершил сделку 27 сентября на Московской бирже. В общей сложности он продал 5 тысяч акций по цене 5392 рубля за штуку. Таким образом, его доля в компании снизилась до 0,01% с 0,011%.

Хавкин занимает пост вице-президента — руководителя аппарата "Лукойла" с 2012 года, с 2003 по 2012 годы он был секретарем совета директоров — руководителем аппарата совета директоров компании.

"Лукойл" — одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире, на долю которой приходится более 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов углеводородов. Чистая прибыль компании по МСФО за первое полугодие выросла на 19,6% в годовом выражении и составила 330,5 миллиарда рублей.