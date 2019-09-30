МОСКВА, 30 сен /ПРАЙМ/. Базовый сценарий прогноза социально-экономического развития РФ предполагает средний курс доллара на уровне 65,7 рубля в 2020 году, 66,1 рубля в 2021 году, 66,5 рубля в 2022 году, говорится в прогнозе, внесенном в понедельник в Госдуму правительством вместе с проектом бюджета.

В 2023 году курс доллара составит 66,9 рубля, а в 2024 году — 67,4 рубля.

В базовом сценарии на прогнозном горизонте последовательная реализация макроэкономической политики в рамках "бюджетного правила" обеспечит сохранение низкой зависимости курса рубля к доллару от динамики цен на нефть, говорится в документе. При этом фундаментальные факторы, определяющие курс рубля к иностранным валютам (положительное сальдо текущего счета, устойчивые показатели государственных финансов, экономический рост), будут оставаться благоприятными, считают в ведомстве.

"В этих условиях реальный валютный курс будет достаточно стабильным, при этом в номинальном выражении обменный курс будет ослабляться умеренными темпами, близкими к инфляционному дифференциалу между Россией и странами-торговыми партнерами. Еще более умеренное ослабление рубля относительно доллара обусловлено ожиданием постепенного ослабления доллара относительно основных мировых валют в среднесрочном периоде", — говорится в материалах.

Согласно целевому сценарию, средний курс доллара составит 65,1 рубля в 2020 году, 65,4 рубля в 2021 году, 65,9 рубля в 2022 году, 66,2 рубля в 2023 году и 66,7 рубля в 2024 году.

По консервативному сценарию курс доллара составит 68,7 рубля в 2020 году, 69,3 рубля в 2021 году, 69,8 рубля в 2022 году, 70,1 рубля в 2023 году и 70,5 рубля в 2024 году.