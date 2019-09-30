Нефть WTI упала более чем на 3% после новости о восстановлении добычи в Саудовской Аравии
МОСКВА, 30 сен /ПРАЙМ/. Стоимость нефти марки WTI снижалась более чем на 3% после сообщения о восстановлении добычи нефти Саудовской Аравией, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 21.31 мск цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижается на 2,9%, до 59,27 доллара за баррель, стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 3,13%, до 54,16 доллара за баррель.
Ранее в понедельник вышло официальное сообщение о восстановлении добычи нефти Саудовской Аравией до уровня, который был до атак на нефтяные объекты королевства в середине сентября (9,8 миллиона баррелей в сутки).
https://1prime.ru/energy/20190930/830368020.html