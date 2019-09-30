МОСКВА, 30 сен /ПРАЙМ/. Московская объединенная электросетевая компания (МОЭСК) еще объявила тендеры на привлечение возобновляемых кредитных линий на общую сумму 30 миллиардов рублей, следует из материалов на портале госзакупок.

Ранее компания разместила шесть заявок "на предоставление возобновляемой кредитной линии в размере 5 миллиардов рублей, сроком на 84 месяца".

Согласно новым закупкам, теперь МОЭСК нужны кредитные линии на такую же сумму, но "сроком на 60 месяцев".

Эти кредитные средства компания рассчитывает направить на капитальные вложения и инвестиционную деятельность, погашение задолженности по кредитам и займам, приобретение и погашение эмиссионных ценных бумаг.

Итоги тендеров планируется подвести в конце года, заявки от претендентов принимаются до конца октября.

МОЭСК — одна из крупнейших распределительных электросетевых компаний России, работает на территории Москвы и Подмосковья, входит в группу "Россети".