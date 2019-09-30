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МОСКВА, 30 сен /ПРАЙМ/. Стоимость нефти марки WTI снижалась более чем на 3% после сообщения о восстановлении добычи нефти Саудовской Аравией, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

По состоянию на 21.44 мск цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижается на 2,79%, до 59,34 доллара за баррель, стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 3%, до 54,23 доллара за баррель.

Ранее в понедельник вышло официальное сообщение о восстановлении добычи нефти Саудовской Аравией до уровня, который был до атак на нефтяные объекты королевства в середине сентября (9,8 миллиона баррелей в сутки).

Президент Lipow Oil Associates Энди Липов (Andy Lipow), чье мнение приводит агентство Рейтер, отметил, что возврат саудовской нефти на рынок был намного более быстрым, чем ожидалось.

А директор по энергетическим фьючерсам в Mizuho Роберт Яугер (Robert Yawger), чье мнение также приводит агентство, считает, что "до тех пор пока на Ближнем Востоке мир, нефть будет продолжать дешеветь".

Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших мировых производителей нефти Саудовская Аравия после атаки на ее нефтяные объекты 14 сентября сократила добычу более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки. Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что НПЗ атаковали бойцы их движения с помощью беспилотных летательных аппаратов. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинил в ней Иран. МИД Ирана отверг обвинения Помпео.