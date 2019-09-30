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МОСКВА, 30 сен /ПРАЙМ/. Поставки продукции с "Ямала СПГ" не нарушатся из-за санкций, наложенных на подразделения китайской компании COSCO управлением по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) 25 сентября, заявил "Новатэк".

OFAC 25 сентября включило два подразделения COSCO — COSCO Shipping Tanker (Dalian) Co. и COSCO Shipping Tanker (Dalian) Seaman & Ship Management Co. — в вашингтонский список особых лиц (SDN) за предполагаемое нарушение санкций, связанных с Ираном. При этом COSCO Dalian владеет 50% в компании China LNG Shipping, которой в свою очередь принадлежит 50% в совместном предприятии с канадской Teekay LNG — Yamal LNG Joint Venture. Это СП владеет четырьмя танкерами класса Arc7 флота "Ямала СПГ".

Упомянутые четыре танкера уже имеются в распоряжении проекта, и СП до конца года должно сдать проекту еще два таких же танкера. Всего же флот "Ямала СПГ" по плану должен состоять из 15 танкеров Arc7, двенадцать из которых уже работают на проект.

"Компания Teekay LNG через свои аффилированные лица и совместные предприятия владеет четырьмя СПГ-танкерами класса Arc7, осуществляющими перевозку СПГ для проекта "Ямал СПГ". Данные перевозки не имеют отношения к наложенным на COSCO Shipping Tanker (Dalian) Co. и COSCO Shipping Tanker (Dalian) Seaman & Ship Management Co. санкциям. Вопрос урегулирования сложившейся ситуации находится в рамках взаимоотношений Teekay LNG и China LNG Shipping (Holdings) Limited", — сообщает "Новатэк".

"Проект "Ямал СПГ" обладает необходимыми возможностями для обеспечения поставок покупателям производимого СПГ в соответствии с контрактными обязательствами в рамках согласованных графиков", — заключает компания.

Как заявила ранее в понедельник Teekay, хотя China LNG Shipping напрямую не упомянута в санкционном списке США, попадание туда COSCO Dalian делает ее и, соответственно, СП с Teekay соответствующими определению заблокированного лица. Teekay также отметила, что China LNG Shipping проинформировала менеджмент компании о том, что уже находится в поиске быстрого решения возникшей проблемы.