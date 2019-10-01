МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. "Русал" и "Юнипро" договорились о прямых поставках электроэнергии с дисконтом к рынку, чтобы урегулировать судебный спор вокруг сгоревшего энергоблока Березовской ГРЭС, через скидку "Юнипро" компенсирует всю сумму исков — 386 миллионов рублей, а металлурги согласятся не разрывать инвестсоглашение, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.

Энергокомпания "Юнипро" и "Русал" заключили свободный двусторонний договор (СДД), предусматривающий предоставление скидки на поставку электроэнергии, рассказали источники издания. Таково было условие урегулирования судебных споров между компаниями из-за аварии на Березовской ГРЭС. В "Юнипро" 30 сентября официально объявили о соглашении с "Русалом" и отказе подконтрольных ему компаний от всех требований — возврата платежей за мощность и расторжения договора предоставления мощности (ДПМ), который заключается с крупными потребителями для гарантии возврата инвестиций в строительство новых энергоблоков.

Затянувшийся конфликт между энергетиками и "Русалом" связан с аварией в феврале 2016 года на новом энергоблоке (800 МВт) Березовской ГРЭС "Юнипро". Через несколько месяцев после ввода на блоке произошел крупный пожар. После вывода в ремонт и до внеплановой аттестации блок получал усеченную плату за мощность — около 7%, в результате за девять месяцев простоя потребители переплатили 950 миллионов рублей. После их претензий в июне 2017 года ФАС возбудила дело, но оно также завершилось мировым соглашением.

Ситуация не устроила "Русал", который пошел в суды с намерением оспорить переплаты. По предварительным итогам разбирательств "Русал" начал выигрывать, что насторожило других участников энергорынка, которые не хотели терять устойчивую конструкцию ДПМ-контрактов, отмечает газета. В итоге вопрос в июле обсуждался на встрече у вице-премьера Дмитрия Козака, поручившего урегулировать спор сторон без судов.

Размер дисконта на поставку электроэнергии, предоставляемого "Русалу", и срок заключения договора пока не известны. В "Юнипро" и "Русале" наличие СДД и его условия комментировать отказались, ссылаясь на конфиденциальность соглашения.

У "Русала" есть десятилетний договор на поставку электроэнергии с "Евросибэнерго" (обе компании входят в En+). До 2026 года энергетики будут поставлять около 37,6 миллиона кВт.ч в год (62% от общего потребления "Русала"), дисконт к рынку — около 3,5%. Если контракт с "Юнипро" заключен на весь остальной объем потребностей "Русала", а скидка совпадает со скидкой в контракте с "Евросибэнерго", то компания сможет вернуть 386 миллионов рублей за шесть-семь месяцев, подсчитал Владимир Скляр из "ВТБ Капитала". Но, по его мнению, наиболее вероятна схема, при которой возврат долга растянут на год с меньшей скидкой.