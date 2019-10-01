МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. "Лукойл" объявил новую программу buy back на сумму до 3 миллиардов долларов сроком с 1 октября 2019 года по 30 декабря 2022 года, говорится в сообщении компании.

Приобретение акций в рамках программы будет осуществляться "дочерней" компанией Lukoil Securities Limited на регулируемых торговых площадках через профессиональных международных брокеров, сообщает "Лукойл".

"Лукойл" объявляет о начале обратного выкупа акций компании, в том числе в форме депозитарных расписок, на открытом рынке на общую сумму до 3 миллиардов долларов США", — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что сумма программы обратного выкупа акций эквивалентна 36,3 миллиона обыкновенных акций компании, или 5,1% ее уставного капитала по цене закрытия 82,74 доллара США за депозитарную расписку, представляющую одну обыкновенную акцию, по состоянию на 30 сентября 2019 года на Лондонской фондовой бирже.

На этой новости акции "Лукойла" обновили максимум с апреля текущего года, подскочив в моменте почти на 7%, следует из данных Московской биржи.

К 11.17 мск акции "Лукойла" несколько замедлили рост и дорожали на 3,79% — до 5591,5 рубля, при этом сразу после выхода новости прибавили 6,8% — до 5750 рублей, максимума с 25 апреля. Индекс Мосбиржи растет на 0,89%.

В сентябре прошлого года "Лукойл" начал программу обратного выкупа своих акций на открытом рынке на общую сумму до 3 миллиардов долларов сроком до 30 декабря 2022 года. Приобретаемые акции планировалось погашать. Программа досрочно завершилась в августе текущего года: Lukoil Securities Limited выкупила в итоге 4,96% акций компании.