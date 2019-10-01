МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. "Газпром" в январе-сентябре увеличил добычу газа на 1%, до 368 миллиарда кубометров газа, говорится в пресс-релизе компании.

"За девять месяцев 2019 года "Газпром", по предварительным данным, добыл 368 миллиардов кубометров газа. Это на 1% (на 3,6 миллиарда кубометров газа) больше, чем за аналогичный период 2018 года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что спрос на газ компании из ГТС на внутреннем рынке в январе-сентябре 2019 года увеличился на 0,3% (на 0,5 миллиарда кубометров газа). При этом в сентябре показатель вырос на 13,7% (на 1,6 миллиарда кубометров газа).

"Газпром" по итогам 2018 года увеличил добычу газа на 5,6%, до 497,6 миллиарда кубометров. В конце июня зампред правления компании Виталий Маркелов сообщал, что "Газпром" ожидает превышения плана добычи в 495 миллиардов кубометров по итогам 2019 года.

Экспорт "Газпрома" в страны дальнего зарубежья, по предварительным данным, в январе-сентябре уменьшился на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 144,6 миллиарда кубометров газа, сообщила компания.

"В страны дальнего зарубежья "Газпром" поставил 144,6 миллиарда кубометров газа — на 3,1% меньше, чем за девять месяцев рекордного 2018 года", — говорится в сообщении "Газпрома".

Отмечается также, что в ряд стран экспорт за отчетный период увеличился. "В частности, в Венгрию — на 46,7%, в Австрию — на 33,4%, в Чехию — на 33,1%, в Словакию — на 39,6%, в Нидерланды — на 16,1%, во Францию — на 6,2%", — сообщает компания.

В 2018 году "Газпром" увеличил экспорт газа в дальнее зарубежье на 3,8% — до рекордных 201,9 миллиарда кубометров. По итогам 2019 года, как сообщил в августе заместитель начальника департамента "Газпром экспорта" Михаил Мальгин, в базовом сценарии ожидается снижение экспорта в дальнее зарубежье до 194-198 миллиардов кубометров.