ОСТРОВ ВАЛААМ (Карелия), 1 окт /ПРАЙМ/. Госкорпорация "Росатом" рассчитывает, что правительство РФ до конца нынешнего года примет постановление о строительстве самого мощного в мире головного атомного ледокола проекта "Лидер", сообщил заместитель генерального директора "Росатома" — директор дирекции Северного морского пути Вячеслав Рукша.

"Очень надеемся, что до конца года будет принято решение о строительстве первого ледокола класса "Лидер", — сказал Рукша во вторник на заседании в ходе восьмой международной встречи государств-членов Арктического совета, проходящей в России под эгидой Совета безопасности РФ. "Росатом" является оператором по развитию инфраструктуры Северного морского пути, в том числе атомного ледокольного флота.

В августе текущего года генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев анонсировал выход постановления правительства о строительстве первого атомного ледокола проекта 10510 "Лидер". Позже был официально опубликован проект постановления. В сентябре Вячеслав Рукша сообщил, что контракт на сооружение атомохода планируется подписать не позже первого полугодия 2020 года.

Атомоходы этого проекта задуманы как самые мощные в мире атомные ледоколы (120 МВт). Они будут нужны для обеспечения круглогодичного судоходства по Северному морскому пути. Всего планируется построить три ледокола "Лидер".

Стоимость головного ледокола — около 127 миллиардов рублей, его планируется построить в 2020-2027 годах. "Росатом" — государственный заказчик строительства атомного ледокола проекта "Лидер". Строить атомоход будет приморский судостроительный комплекс "Звезда".

Нынешняя встреча по Арктике проходит на борту теплохода, который следует из Санкт-Петербурга на остров Валаам в Ладожском озере и обратно. На мероприятии обсуждается сотрудничество в целях стратегической стабильности в Арктике и устойчивое развитие региона.

На встрече представлены все зарубежные государства, входящие в Арктический совет — Дания, Исландия, Канада, Норвегия, США, Финляндия, Швеция. Кроме того, на встречу прибыли представители Китая, Индии, Италии, Германии, Республики Корея, Сингапура, Франции и Японии. Российскую делегацию возглавляет секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Арктический совет был создан в 1996 году по инициативе Финляндии, изначально видевшей главной его целью сохранение уникальной природы северной полярной зоны.