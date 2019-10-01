МОСКВА, 1 окт /ПРАЙМ/. Выход Эквадора из ОПЕК не должен повлиять на политику организации, поскольку необходимость координации усилий по стабилизации ситуации на рынке очевидна, прокомментировал РИА Новости старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

Ранее в понедельник министерство энергетики и невозобновляемых природных ресурсов Эквадора заявило, что страна планирует выйти из ОПЕК с января 2020 года. Решение ведомство объяснило необходимостью увеличения доходов Эквадора.

"Эквадор является одним из самых маленьких членов ОПЕК по добыче — его доля в общей добыче организации менее 1%. Уход Эквадора не должен повлиять на политику ОПЕК, сейчас очевидно, что без координации цены могут обрушиться, на рынке избыток предложения", — сообщил Маринченко.

По мнению эксперта, другие члены ОПЕК, вероятно, отнесутся к решению Эквадора с пониманием, поскольку финансовое положение страны существенно хуже, чем других членов организации (Fitch рейтингует Эквадор на уровне "B-"). Улучшить же ситуацию можно за счет роста добычи нефти.

"В этих условиях понятно, что вклад в общее дело стабилизации цен не может являться для страны безусловным приоритетом", — резюмирует Маринченко.

Эквадор присоединился к ОПЕК в 1973 году. Девятнадцать лет спустя, в 1992 году, он добровольно приостановил свое членство и снова возобновил его в 2007 году. Согласно данным сентябрьского доклада ОПЕК со ссылкой на вторичные источники, добыча нефти Эквадора в августе составила 537 тысяч баррелей в сутки. Страна входит в число членов организации с самым небольшим объемом добычи нефти.

Одновременно, Эквадор является участником сделки ОПЕК+. Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года. Его действие неоднократно продлевалось, а условия менялись. Так, до конца марта 2020 года сокращение добычи согласовано в объеме 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. В том числе, Эквадор обязался сокращать добычу на 16 тысяч баррелей в сутки, до 508 тысяч баррелей в сутки.