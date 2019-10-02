МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Глава "Новатэка" Леонид Михельсон не видит осложнений с вывозом СПГ с проекта "Ямал СПГ" из-за санкций США против подразделений китайской COSCO.

"Я не понимаю, какое имеет отношение перевозка СПГ в Арктической зоне к вывозке нефти из Ирана. Пусть там решают этот вопрос", — сказал он, выступая на форуме "Российская энергетическая неделя" (РЭН).

"Мы запустили на год раньше проект на полную мощность, в декабре прошлого года, и успешно вывозим всю продукцию. Полностью запланированное количество танкеров получим только к концу года. То есть вот с теми санкциями или не санкциями, с теми предположениями, я не вижу никаких осложнений для "Новатэка", — добавил Михельсон.

Минфин США (OFAC) 25 сентября наложил санкции на два подразделения китайской COSCO, в том числе на COSCO Shipping Tanker (Dalian), за предполагаемое нарушение санкций против Ирана. При этом COSCO Dalian владеет 50% в компании China LNG Shipping (CLNG), которой принадлежит 50% в совместном предприятии с канадской Teekay LNG — Yamal LNG Joint Venture. Это СП владеет шестью танкерами класса Arc7 флота "Ямала СПГ", четыре из которых уже работают на проект, и теперь оно также соответствует определению заблокированного лица. Всего же флот "Ямала СПГ" должен состоять из 15 танкеров Arc7, 13 из которых уже в распоряжении проекта.

Как заявил 30 сентября "Новатэк", поставки с "Ямала СПГ" не нарушатся из-за санкций США, у проекта есть необходимые возможности для их своевременного обеспечения.