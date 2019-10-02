"Газпром" считает, что рынок газа Китая в будущем по объемам станет как европейский
МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Рынок газа Китая в будущем станет как европейский по объемам, 750-780 миллиардов кубометров в год, считает глава совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков.
"Китайцы, действительно, они активно используют газ. И я думаю, что рынок газа в Китае будет только расти, и, мне кажется, через какое-то время, может оно даже не очень большое, это будет примерно такой же рынок, как европейский — порядка, может быть, 750-780 миллиардов кубических метров газа", — сказал Зубков, выступая на сессии Российской энергетической недели.
https://1prime.ru/energy/20191002/830372879.html