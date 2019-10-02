МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Saudi Aramco подали в ФАС России ходатайство о покупке доли в "Новомете", заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"Например, с Saudi Aramco, это крупнейшая нефтяная компания мира, и РФПИ, мы подали в ФАС ходатайство о покупке в компании "Новомет" большого пакета, чтобы эта компания работала на саудовском рынке", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".

Сделка может быть закрыта в течение двух-трех недель, заявил Дмитриев журналистам в кулуарах Российской энергетической недели.

"Мы надеемся закрыть, грубо говоря, в ближайшие две-три недели", — сказал он.

"Уже подано ходатайство в ФАС, полностью согласованы все условия. Эта сделка будет одна из более десяти инвестиционных сделок, которые мы объявим во время предстоящего визита президента (президента РФ Владимира — ред.) Путина в Саудовскую Аравию", — добавил глава РФПИ.

В конце сентября посол Саудовской Аравии в РФ Раид бин Халид говорил РИА Новости, что визит российского президента в королевство состоится ориентировочно через две недели.

"Новомет" — один из крупнейших в РФ производителей оборудования для добычи нефти, который также оказывает дальнейшие услуги по его сопровождению. Контрольный пакет в "Новомете" принадлежит менеджменту — 49,9%, у "Роснано" 30,76%, миноритарные доли — у фондов Baring Vostok и Russia Partners.

Ранее РФПИ совместно с саудовской государственной нефтяной компанией Saudi Aramco и суверенным фондом Саудовской Аравии (PIF) вели переговоры о покупке доли "Роснано" в "Новомете".

"Новомет" — один из крупнейших в РФ производителей оборудования для добычи нефти, который также оказывает дальнейшие услуги по его сопровождению. Контрольный пакет в "Новомете" принадлежит менеджменту — 49,9%, у "Роснано" 30,76%, миноритарные доли — у фондов Baring Vostok и Russia Partners.

Ранее РФПИ совместно с саудовской государственной нефтяной компанией Saudi Aramco и суверенным фондом Саудовской Аравии (PIF) вели переговоры о покупке доли "Роснано" в "Новомете".