МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Строительство газопровода Baltic Pipe от Дании в Польшу потребует разрешения для пересечения маршрута действующего газопровода "Северный поток", следует из пояснения журналистам главы совета директоров "Газпрома" Виктора Зубкова.

"Они должны у нас просить разрешения сначала, чтобы построить Baltic Pipe", — ответил Зубков в кулуарах Российской энергетической недели на вопрос, потребуется ли "Северному потоку-2" разрешение для пересечения маршрута с Baltic Pipe.

Проект газопровода Baltic Pipe предполагает транспортировку в Польшу норвежского газа через Данию. Его маршрут пересекает маршрут действующего газопровода "Северный поток", по которому российский газ поставляется в Европу.

В июне 2017 года главы правительств Польши и Дании подписали меморандум о строительстве газопровода Baltic Pipe. В соответствии с меморандумом проект должен быть реализован в 2022 году. Его стоимость должна составить около 1,7 миллиарда евро. Из этой суммы чуть более половины придется на польскую Gaz-System.

Планируемая мощность газопровода — 10 миллиардов кубометров. Gaz-System неоднократно заявляла, что собирается импортировать по этому газопроводу большой объем газа, что связано с окончанием в 2022 году контракта на поставку российского газа в Польшу.