МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Государственный пенсионный фонд (Government Pension Fund Global, или GPFG, также известный как Нефтяной фонд) Норвегии сможет продать акции нефтегазовых компаний на сумму в 54 миллиарда норвежских крон (5,9 миллиарда долларов), сообщается в релизе правительства Норвегии.

Министерство финансов страны разрешило фонду продать принадлежащие ему акции компаний нефтегазового сектора с соответствующей классификацией от FTSE Russell, говорится в релизе.

В середине сентября в портфеле фонда находились акции 95 компаний сектора. В 2018 году GPFG владел бумагами англо-голландской Royal Dutch Shell, американских ExxonMobil и Chevron, французской Total и британской BP.

В ноябре 2017 года NBIM — инвестиционное управление Центрального банка Норвегии (Norges Bank) — сообщило, что обратился с письмом в министерство финансов Норвегии, предложив исключить бумаги компаний нефтегазового сектора из портфеля GPFG. По мнению NBIM, это сделало бы инвестпортфель менее уязвимым в условиях снижения цен на нефть и газ.

В августе 2018 года правительственная комиссия Норвегии заявила, что, по её мнению, норвежский госфонд GPFG должен продолжить инвестировать в бумаги энергетических компаний. По мнению председателя комиссии, отказ от энергетических активов в портфеле фонда не является эффективным способом страхования от снижения цен на нефть.

Суверенный фонд Норвегии, или NBIM — инвестиционное управление Центрального банка Норвегии (Norges Bank), отвечающее за деятельность по управлению активами; является одним из крупнейших в мире инвестиционных фондов. NBIM управляет Государственным пенсионным фондом Норвегии и большей частью валютных резервов ЦБ Норвегии.