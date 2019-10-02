МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. "Лукойл" будет обжаловать решение суда, признавшего законным решение ФАС о завышении цен Варандейским терминалом, сообщил журналистам глава компании Вагит Алекперов.

"Мы будем в вышестоящую инстанцию подавать апелляцию", — сказал Алекперов в ответ на вопрос, планирует ли компания обжаловать последнее решение суда по Варандею.

Во вторник девятый арбитражный апелляционный суд признал законным решение ФАС о том, что подконтрольная "Лукойлу" компания "Варандейский терминал" завышала цену перевалки нефти на принадлежащем ей морском терминале в Ненецком автономном округе.

Антимонопольное дело было возбуждено по заявлениям компаний "Башнефть" и "Башнефть-Полюс" (дочерние структуры "Роснефти" с октября 2016 года). В марте 2019 года ФАС признала ООО "Варандейский терминал" нарушителем закона о защите конкуренции. По мнению ведомства, компания, злоупотребляя доминирующим положением, установила монопольно высокую, экономически не обоснованную цену перевалки нефти. Ведомство предписало устранить нарушение закона.

"Башнефть-Полюс" — совместное предприятие "Башнефти" (74,9%) и "Лукойла" (25,1%), разрабатывает месторождения имени Требса и Титова в Ненецком АО. Добытая на месторождении нефть поступает на морской ледостойкий отгрузочный причал "Варандей" "Лукойла". Оттуда сырье отгружается на суда "Совкомфлота", которые транспортируют ее по Северному морскому пути.