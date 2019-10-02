МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Чем ближе намеченная дата запуска газопровода "Северный поток-2" – 31 декабря – тем сильнее интерес к этому событию. Из-за противодействия Дании, которая никак не дает разрешение на прокладку в своих территориальных водах, стройка может затянуться. Однако, по словам главы совета директоров "Газпрома" Виктора Зубкова, достройка трубопровода потребует 4-5 недель, и ждать разрешения пока можно.

Тем не менее, газопровод будет построен в любом случае – всегда есть вероятность обойти экономическую зону Дании, и такие варианты рассматриваются, но это будет сложнее и дороже, констатировал глава Минэнерго РФ Александр Новак.

НЕ КВАРТАЛЫ, А МЕСЯЦЫ

По сути, строительство "Северного потока-2" вышло на финишную прямую – уже построено более 83% газопровода и сроки исчисляются месяцами, а не кварталами. По мнению опрошенных "Прайм" экспертов, у Дании нет оснований не давать разрешение – буквально недавно они согласовали прохождение в том же месте газопровода из Норвегии в Польшу, так что дело в чисто политических причинах.

"Дания затягивает принятие решения по маршруту по причине солидарности с европейскими странами, которые выступают против самого проекта. Поэтому вероятность одобрения датского маршрута достаточно низкая", — считает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

"Газпром" уже готов проложить магистраль по альтернативному маршруту, что увеличит его стоимость на несколько сотен миллионов долларов. Однако это незначительные средства по сравнению с тем объёмом финансирования, который уже освоен, полагает эксперт.

Для российской компании важно завершить проект в более короткие сроки, чтобы избежать дополнительных политических рисков. Естественно, что прокладка по альтернативному маршруту может продлить строительство до I квартала 2020 года, считает он.

В свою очередь, ведущий аналитик Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков высказал мнение, что достроить трубопровод все-таки еще возможно в срок, до 31 декабря. "А вот вопрос о запуске пока даже не обсуждается. Дело в том, что сухопутное продолжение "Северного потока-2" – трубопровод Eugal до австрийского хаба в Баумгартене – пока недостроен и явно не будет достроен до 1 января", — отметил он.

При этом не следует забывать, что, помимо строительства, для введения трубопровода в строй понадобятся пусконаладочные работы, которые, по оценке "Газпрома", займут несколько месяцев, добавил он.

СУДЕБНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

По мнению экспертов, самое позднее в октябре Дания должна дать ответ по возможным маршрутам – она в угоду США затягивала с ним, но дальше так продолжаться не может. Тем более, положительное решение по Baltic Pipe было принято в рекордно быстрые сроки. Это исключительно политическая история, которая грозит Дании судебными исками как от "Газпрома", так и от его немецких партнеров по проекту, а также подрядчиками, которые потребуют компенсации за простой судов по вине страны, считают они.

Кроме того, остаются вопросы с правом использования трубопровода – ЕК успела распространить на морские газопроводы правила Третьего энергопакета, и получается, что загрузить его можно будет лишь наполовину, как и в случае с газопроводом OPAL. "Газпром" по решение Суда ЕС лишился в сентябре расширенного доступа к нему, получив право лишь на 50% мощности.

Остается просить исключений или придумать какую-то схему по переходу права собственности на газ в трубопроводе. По мнению Кочеткова, ситуация может быть легко решена российской стороной, если "Газпром" создаст ассоциированную экспортную структуру, которая выполнит формальное условие по доступу альтернативных поставщиков в трубопроводную систему. В остальном, проект уже не остановить, так как Германия занимает по данному вопросу принципиальную позицию.

При этом эксперты не исключают судебных разбирательств, как по Opal, так и по доступу газа из "Северного потока-2" в европейскую трубопроводную систему. В случае с Opal у суда ЕС были основания воспрепятствовать полноценному доступу "Газпрома", поскольку доступ в трубу находится на суше и туда теоретически может попасть чей-либо другой газ, однако и здесь ВТО встала на сторону российской компании, признав, что ограничения противоправны, говорит Юшков.

"Ситуация же с "Северным потоком-2" принципиально иная – газ начинает поступать в европейскую ГТС уже в море, и взяться другому газу там просто неоткуда. Таким образом, никакого ущемления конкуренции и прав других игроков рынка быть не может. Думаю, что пересмотр решения или исключения для этого проекта вполне обоснованы", — заключил он.