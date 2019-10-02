МОСКВА, 2 окт – ПРАЙМ. Россия готова на год продлить контракт на прокачку газа с Украиной, если не будет подписан новый договор, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Украина пытается имплементировать энергетическое законодательство Европы. И если она сможет это сделать до окончания года… мы готовы будем работать в рамках европейского законодательства и подпишем договор, транзит с Украиной в соответствии с европейским законодательством. Если она не сможет этого сделать, что вполне вероятно — существуют внутриукраинские законодательные и политические процедуры, которые еще нужно украинским партнерам пройти, это не очень просто будет сделать — то мы просто готовы продлить на какое-то время, скажем, на год существующий контракт на прокачку", — сказал Путин на встрече с руководителями профильных ведомств зарубежных стран и международных организаций в рамках форума "Российская энергетическая неделя".

Президент РФ подчеркнул, что Россия давно была готова к переговорам с Киевом по транзиту газа после 2019 года, но они долго не могли раскачаться.

Действующие контракты России и Украины на транзит и поставку газа истекают в конце нынешнего года. И страны совместно с Еврокомиссией пытаются договориться о продолжении транзита газа в ЕС после 2019 года. Существует два предложения: продлить на некий срок действующий контракт или забронировать транзитные мощности Украины по правилам газового рынка Европейского союза, которые Киев обещает успеть имплементировать до 1 января 2020 года.