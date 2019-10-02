МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Российский оператор экспорта-импорта электроэнергии — компания "Интер РАО" — подтвердила возобновление поставок электроэнергии на Украину, они идут в пилотном режиме и по предоплате — об этом сообщил РИА Новости представитель компании.

"Мы подтверждаем возобновление поставок, они ведутся в пилотном режиме и только по предоплате", — сообщил представитель "Интер РАО".

Ранее в среду о возобновлении коммерческих поставок сообщила украинская сторона. Украина прекратила импорт электроэнергии из РФ в 2015 году. В сентябре Верховная рада разрешила импортировать электроэнергию по двусторонним договорами из России и Белоруссии.