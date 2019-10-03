МОСКВА, 3 окт /ПРАЙМ/. Проект капитального ремонта энергоблоков на трех ТЭС на Кубе потребует около 600-700 миллионов евро инвестиций, сообщил журналистам первый замглавы аппарата правительства Сергей Приходько.

"В целях реализации данного проекта планируется привлечение заемного финансирования. Предварительно инвестиции в проект оцениваются в 600-700 миллионов евро", — сказал собеседник.

Он напомнил, что "Интер РАО – Экспорт" и кубинская государственная электроэнергетическая компания Energoimport согласовали дорожную карту проекта капитального ремонта десяти энергоблоков по 100 мегаватт на трех кубинских ТЭС. Планируется, что контракт будет подписан в марте 2020 года.