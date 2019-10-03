МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман аль Сауд выразил уверенность в проведении первичного размещения акций (IPO) Saudi Aramco.

"У нас есть множество вызовов. У нас IPO, которое мы точно хотим провести", — сказал он, выступая на Российской энергетической неделе.

О планах правительства Саудовской Аравии провести IPO Saudi Aramco впервые было объявлено в 2016 году в рамках стратегии Vision 2030. Однако с тех пор дата размещения несколько раз откладывалась, а летом прошлого года появились слухи, что оно может и вовсе не состояться. Размещение 5% акций Saudi Aramco может принести компании 100 миллиардов долларов и стать рекордным в истории.

В конце сентября агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщало, что Saudi Aramco может повести листинг на саудовской бирже уже в ноябре.