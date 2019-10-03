КИЕВ, 3 окт — ПРАЙМ. "Нафтогаз" требует от "Газпрома" разблокировать возможность получать на границе Украины и России газ из Туркмении и независимых добытчиков РФ, сообщил исполнительный директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко.

"Нафтогаз обоснованно требует, чтобы "Газпром" разблокировал возможность получать на границе Украина-РФ газ из Туркменистана, газ независимых добытчиков в России, а также газ для европейских контрагентов "Газпрома", — написал Витренко в Facebook в четверг.