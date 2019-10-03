КИЕВ, 3 окт — ПРАЙМ. Украина успеет внедрить нормы ЕС, необходимые для заключения нового контракта на транзит газа с "Газпромом", продление действующего договора не понадобится, считает исполнительный директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко.

Президент РФ Владимир Путин накануне заявил, что Россия готова на год продлить контракт на прокачку газа с Украиной, если не будет подписан новый договор в соответствии с европейскими правилами.

"Путин заявил, что РФ готова подписать контракт на транзит газа по европейским правилам, если Украина введет эти правила…. Украинское правительство и регулятор говорят, что Украина успеет внедрить европейские правила до конца года", — написал Витренко в соцсети Facebook в четверг.

По его словам, в данном случае речь идёт о европейских сетевых кодексах (балансировка, распределение мощностей, тарифы и так далее), которые должны быть внедрены Национальной комиссией, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (регулятором) в его нормативные акты (Кодекс газотранспортной системы, методология расчета тарифов на транспортирования и тому подобное); а также о соответствии оператора ГТС и самого регулятора европейским правилам.

Ранее в сентябре в Брюсселе состоялся очередной раунд трехсторонних консультаций между делегациями Украины, РФ и ЕК об условиях использования транзитных мощностей украинской ГТС после завершения действующего контракта между "Нафтогазом" и "Газпромом" 1 января 2020 года. Глава Минэнерго РФ Александр Новак и его коллега Алексей Оржель сочли консультации конструктивными, однако Оржель заявил, что риск не подписать новое соглашение с РФ о транзите газа через Украину остается.

Витренко считает, что даже если Киев не успеет внедрить нормы ЕС, альтернативой новому контракту может стать заключение "свопов" – коротких контрактов по рыночным ценам. "Важно не забывать еще о третьем варианте — так называемых операциях "своп". Этот вариант лучше продолжения текущего контракта, и он позволяет уже даже сейчас применить европейские правила к этим операциям", — заявил Витренко.

Кроме того, он снова назвал неприемлемым условие российской стороны, чтобы "Нафтогаз" отказался от требований выплаты по контрактам на поставку и транзит газа по решению Стокгольмского арбитража. Этот суд в декабре 2017 года и феврале 2018 года вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов.