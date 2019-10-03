МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Минэнерго РФ против обязательной выплаты госкомпаниями дивидендов в 50% от прибыли, размер выплат надо отдельно обсуждать по каждой энергокомпании, сообщил журналистам замглавы министерства Юрий Маневич в кулуарах Российской энергетической недели (РЭН-2019).

"Позиция Минэнерго — мы категорически против. Мы считаем, что надо отдельно обсуждать вопросы развития отрасли", — сказал Маневич, отвечая на вопрос, как Минэнерго относится к предложению обязать энергокомпании с госучастием платить дивиденды в 50% от прибыли по МСФО.

"Мы придерживаемая политики, что мы против такого подхода по отношению ко всем компаниям с госучастием. Например, кроме "Россетей" есть компания "Русгидро", у них огромные проблемы по Дальнему Востоку, нужно развиваться. Более того, эти проблемы этих компаний смежные", — пояснил Маневич.

Он также добавил, что надо учитывать, например, социальную нагрузку "Россетей" и особенности работы "Русгидро" на Дальнем Востоке.

"Все эти вещи нужно рассматривать отдельно, 50%, мы считаем, это очень много", — заявил замминистра.

"Мы ставим план для каждой компании, которую мы курируем, чтобы была обеспечена положительная динамика по отношению к предыдущему году", — добавил он.