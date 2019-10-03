МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Форум стран-экспортеров газа (ФСЭГ) прогнозирует рост производства и потребления газа в мире до 6 триллионов кубометров кубов в 2050 году с 3,9 триллиона кубометров в 2018 году, сообщил генеральный секретарь ФСЭГ Юрий Сентюрин на пресс-конференции.

"В соответствии с нашим прогнозом, ежегодный темп роста спроса на природный газ на перспективу до 2050 года составит 1,6-1,7% в ежегодном исчислении. В абсолютных цифрах мы ждем, что с текущих в 2018 году 3,9 триллиона кубических метров газа объем природного газа, который будет производиться и потребляться, к 2050 году составит 6 триллионов кубических метров", — сказал Сентюрин.

В четверг в рамках Российской энергетической недели в Москве прошла встреча министров энергетики стран-членов ФСЭГ.

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